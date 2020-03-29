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Карантин в Украине: на въездах в Одесскую область появятся блокпосты

Карантин в Украине: на въездах в Одесскую область появятся блокпосты
21:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Одесской области установят карантинные блокпосты.

В Одесской области из-за карантина на границах с соседними регионами 30 марта установят блокпосты.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, решение о работе карантинных постов принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Цель - предотвратить занесения и распространения на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Отмечается, что 12 карантинных пунктов пропуска установят на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 - на въездах непосредственно в Одессу и 3 - на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области.

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также при необходимости - представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции Сергея Махотина, в период карантина по территории области перемещаться можно только личным транспортом. Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданным разрешениям.

Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены.

"Также установлены ограничения по перемещению граждан на территории населенных пунктов. Поэтому на карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме", - заявил Махотин.

Он отмечает, что во время проверки транспортных средств особое внимание полиция будет обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях Украины.

Напомним:

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Одесская область, Карантин, Коронавирус, Нацполиция.
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