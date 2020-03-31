Соблюдение самоизоляции: В столице создали мониторинговй центр по контролю

Новости Украины:В связи с введением в Украине ЧС и большим количеством вернувшихся из-за границы граждан в Киеве создали спеццентр для контроля соблюдения режима.

В столице создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции людьми, которые болеют COVID-19 в легкой форме и их контактными лицами.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений, кто прибыв из-за рубежа или контактируя с инфицированными, не сообщил и не дал информацию, не самоизолировался. Но наша задача - защитить всех людей от этих людей, которые являются безответственными нарушителями. Поэтому мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", - сказал городской голова.

По его словам, мониторинговый центр уже работает над сбором информации от семейных врачей, киевского лабораторного центра МОЗ, Госпогранслужбы, Нацполиции и других жителей города.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и будет помогать тем, кто самоизолировался, чтобы вовремя получить медицинскую помощь, если она потребуется", - отметил Кличко.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.