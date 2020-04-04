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Запах гари: В Киеве за последние 12 дней зафиксировали более сотни пожаров в экосистемах

Запах гари: В Киеве за последние 12 дней зафиксировали более сотни пожаров в экосистемах
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве в связи с большим количеством пожаров в экосистемах люди начали жаловатся на запах дыма в воздухе.

Запах гари в Киеве является следствием пожаров в экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там отметили, что сегодня утром лаборатория КАСС "Киевская служба спасения" произвела замеры воздуха на наличие превышения продуктов горения в различных точках столицы, поскольку вторую неделю подряд киевляне жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутим ночью и утром.

"Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га.

Напомним:

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Киев, Украина, Пожар, Карантин, Огонь, ГСЧС.
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