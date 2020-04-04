Запах гари: В Киеве за последние 12 дней зафиксировали более сотни пожаров в экосистемах

Новости Украины:В Киеве в связи с большим количеством пожаров в экосистемах люди начали жаловатся на запах дыма в воздухе.

Запах гари в Киеве является следствием пожаров в экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там отметили, что сегодня утром лаборатория КАСС "Киевская служба спасения" произвела замеры воздуха на наличие превышения продуктов горения в различных точках столицы, поскольку вторую неделю подряд киевляне жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутим ночью и утром.

"Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га.

Напомним: