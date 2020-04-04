Запах гари: В Киеве за последние 12 дней зафиксировали более сотни пожаров в экосистемах

Запах гари в Киеве является следствием пожаров в экосистемах.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там отметили, что сегодня утром лаборатория КАСС "Киевская служба спасения" произвела замеры воздуха на наличие превышения продуктов горения в различных точках столицы, поскольку вторую неделю подряд киевляне жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутим ночью и утром.
"Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.