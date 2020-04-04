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Противодействие домашнему насилию: В Николаеве полиция запустила чат-бот

Противодействие домашнему насилию: В Николаеве полиция запустила чат-бот
21:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Николаеве полицейские запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию во время карантина.

В Николаеве для помощи гражданам на карантине полицейские запустили чат-бот по противодействию домашнему насилию.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

"Для того, чтобы граждане могли оперативно получить поддержку и помощь в условиях карантина, когда существуют ограничения в личных приемах, сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области запустили в приложении Telegram чат-бот "Стоп насилию", который доступен по ссылке: https://t.me/nonviolence_bot", - говорится в сообщении.

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Там также отмечается, что в последнее время в городе значительно увеличилось количество случаев домашнего насилия в связи с тем, что люди вынуждены длительное время сидеть дома. 

Только в течение двух недель карантина полицейскими составлено 148 протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия и вынесено девять срочных запретительных предписаний.

Начато 11 уголовных производств, связанных с домашним насилием, задокументирован случай умышленного нарушения требований ограничительного предписания (статья 390-1 УК Украины).

С 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля. Людям советуют как можно меньше выходить из дома. 

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С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные мероприятия, в частности, будет запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет. Детям самим нельзя находиться в общественных местах.

Также под запретом посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых мероприятий.

Нельзя будет находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица.

Напомним:

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Украина, Полиция, Насилие, Карантин, Нацполиция, Чат-бот.
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