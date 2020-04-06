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В Киеве могут запретить передвижение на своих автомобилях

В Киеве могут запретить передвижение на своих автомобилях
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Передвижение личным транспортом может быть ограничено на государственном уровне, тогда это коснется и Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что при ухудшении эпидемиологической ситуации на государственном уровне могут быть введены еще более жесткие ограничительные меры, в том числе с запретом гражданам передвижения личным транспортом.

"Что касается возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении частного транспорта в городе. Если дальше будут продолжаться несоблюдение правил (ограничительных мер – ред.), государство может ввести более суровые ограничения", - сказал мэр в понедельник в ходе онлайн-брифинга.

В этом контексте он продолжил: "Понятно, что тогда они (ограничения – ред.) могут быть и в столице".

По словам городского головы, в таком случае будет разрешено только передвижение транспорта, необходимое для обеспечения жизнедеятельности города.

"Именно поэтому я постоянно обращаюсь ко всем с просьбой не доводить ситуацию до этого. Все зависит от вас. Ведь никакая власть не сможет вас спасти, если вы этому упираетесь", - призвал Кличко.

Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания

"Да, я могу оговориться, говорить неидеально, но я ежедневно вас информирую о ситуации в городе, не приукрашая…", - добавил мэр.

Напомним, за сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Виталий Кличко, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в Киеве, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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