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В общественный транспорт по спецпропускам: в Запорожье вводят новые правила

В общественный транспорт по спецпропускам: в Запорожье вводят новые правила
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Запорожский горсовет

Новости Украины:В общественный транспорт Запорожья будут пускать лишь по спецпропускам.

В Запорожье в связи с усилением карантинных мер с 8 апреля общественный транспорт будет перевозить лишь пассажиров, имеющих специальные пропуска, сообщает Telegram-канал Covid-19 Запорожского городского совета.

Сообщается, что новые ограничения в работе общественного транспорта Запорожья были приняты городской комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии.

Начиная со среды, 8 апреля, воспользоваться услугами запорожского городского транспорта смогут исключительно по пропускам сотрудники сфер здравоохранения, продовольственного обеспечения, предоставления важных государственных услуг, энергообеспечения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг, транспортного обеспечения, функционирования сферы обороны, правопорядка и гражданской защиты, а также сферы обеспечения работы объектов критической инфраструктуры имеющих непрерывный промышленный цикл.

Также в Telegram-канале Covid-19 отмечается, что остальные жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу при особой потребности, в т.ч. в магазины и аптеки, находящиеся рядом с их местом жительства.

Напомним: 

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Запорожье, Карантин, Общественный транспорт, Коронавирус.
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