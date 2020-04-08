Коронавирус в Украине: на харьковском "Металлисте" могут развернуть госпиталь

Новости Украины:На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19.

На стадионе "Металлист" (Харьков) в случае необходимости может быть развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь", - сказал Кучер в эфире программы "Віддзеркалення" во вторник вечером.

Он добавил, что кроме этого изучается возможность использования базы "Металлиста" в пос. Высокий для размещения госпиталя для больных COVID-19, либо в качестве места обсервации.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: