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Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе

Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе
00:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей.

Все действующие пункты пропуска на границе Украины, несмотря на сокращение их числа до 19-ти с 7 апреля, работают в штатном режиме и практически без очередей, некоторые задержки на границе с Польшей связаны с более тщательным их контролем и дезинфекцией транспорта польскими коллегами, сообщила Государственная таможенная служба.

"Некоторые очереди с утра четверга были зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" (220 фур на выезд из Украины и еще 100 - на въезд - ред.), но это чуть больше нормы. Около недели все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.В связи с закрытием ряда пунктов пропуска с 7 апреля очереди грузовиков на остальных пунктах действительно несколько увеличились, однако ситуация стабилизировалась.

"Очереди действительно несколько увеличились, поскольку закрыли ряд пунктов пропуска. К тому же сейчас с польской стороны происходит более тщательный контроль грузовиков и дезинфекция машин. Но с нашей стороны все сотрудники таможни, которые занимались оформлением легковых автомобилей, переведены на оформление грузового транспорта. Все полосы на пунктах пропуска задействованы для того, чтобы быстрее пропускать грузовые автомобили", - пояснили в Гостаможне.

При этом грузовики со временно освобожденными от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товарами, необходимыми для борьбы с Сovid-19, проходят по ускоренной процедуре, пояснили в Гостаможне.

"Очередь формируется на другой стороне границы. После того, как грузовик прошел все таможенные и пограничные осмотры со стороны соседей, он попадает на таможенную территорию Украины, где таможня оформляет этот груз в первую очередь", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, Кабмине министров принял решение временно закрыть с 7 апреля 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми временно прекратить пешеходное сообщение.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Польша, Карантин, ГПСУ, Covid-19.
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