Пожары в Чернобыльской зоне: какое состояние воздуха в Киеве

Новости Украины:Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет.

Загрязненный атмосферный воздух, обусловленный пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в пятницу 10 апреля попадет в Киев, однако прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз, сообщается на сайте Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м.",- говорится в сообщении.

Также в Центре ядерной безопасности сообщили, что, согласно информационной справке, предоставленной Информационно-кризисным центром Госатомрегулирования на 08.00 10.04.2020, отдельные зоны пожара имеют место в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)".

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне уже семь дней подряд тушат пожары. Спасатели продолжают тушение пожара на территории зоны отчуждения в трех лесничествах Киевской и двух Житомирской областей.

К тушению привлечены 154 человек и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 84 человек личного состава и 24 единиц техники.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.