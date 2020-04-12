"Круг контактных лиц установлен": сотрудник Закарпатской ОГА заболел Covid-19

Новости Украины:У сотрудника Закарпатской обладминистрации подтвержден Covid-19.

У штатного сотрудника Закарпатской областной государственной администрации методом ПЦР-диагностики подтвержден коронавирус, сообщается на странице обладминистрации в Facebook.

"Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР тестирования", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации сообщают, что работают в строгом режиме карантина: вход по удостоверениям, дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина.

В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

В Закарпатской области подтверждено 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.

Напомним: