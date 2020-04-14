Еще более 80 инфицированных: в Черновицкой области опять введут особый режим

В Черновицкой области официально подтвердилось еще 84 случая заражения коронавирусом, 54 зараженных - из Черновцов, число заболевших за последнюю неделю возросло на 300 человек, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 546 человек", - сказал глава ОГА в вечернем видеообращении в Фейсбуке.
По его словам, в ночь на вторник, 14 апреля, в область прибудет очередная партия помощи от Офиса президента, которую распределят по районам.
"По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в следующие выходные на Буковине снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля", - добавил глава обладминистрации.
Напомним:
Постановление главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта "О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли" с 14 апреля утратит силу.
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