"Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют

Постановление главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта "О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли" с 14 апреля утратит силу.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлении злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях... У нас имеются огромные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет - как и с доступом к храмам. Почему-то мы думаем, что пронесет", - резюмировал Ляшко.
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