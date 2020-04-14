СМИ: Монах из Почаевской Лавры умер от коронавируса

Новости Украины:От коронавирусной инфекции умер монах из Почаевской Лавры.

Монах из Почаевской Лавры умер от COVID-19.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевской администрации.

По данным издания, монах приехал из Тернопольской области в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала "скорая", ПЦР-тест подтвердил коронавирус.

Такую же информацию обнародовал в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.

"Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных, за сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов – 73 и 47 лет - умерли. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это – только верхушка айсберга", - написал он.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: