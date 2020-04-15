Коронавирус в оккупированном Крыму: Севастополь закрывают

Новости Украины:Оккупанты закрывают Севастополь из-за коронавируса, въехать в город можно лишь по пропускам.

Оккупационные власти Севастополя решили закрыть город для недопущения распространения коронавируса - попасть в него можно будет только по пропускам.

Об этом сообщается на сайте так называемого "правительства" города.

Ужесточение контроля решили ввести после того, как в Севастополе на текущей неделе подтвердили еще два случая коронавируса.

"Вчера я ввел наиболее жесткий режим: обязательный паспортный контроль на въезде. И въезд, и выезд теперь по рабочим пропускам. С завтрашнего дня никого впускать и выпускать без пропусков не будут", - заявил назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Отмечается, что людей с высокой температурой будут сразу направлять в городскую больницу №9 или в инфекционную больницу – в зависимости от показаний.

На всех въездах в город установлены пункты пропуска, на которых медики измеряют температуру гражданам. Также проводится составление админпротоколов и анкетирование.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Напомним: