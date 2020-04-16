В Киеве за сутки - 32 новых случая коронавируса

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще в 32 киевлян, один случай – летальный, а всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко в четверг.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. Из них - один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случаи заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"К сожалению, есть случаи заболевания в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - сообщил Кличко.

В ранее закрытой на карантин Киево-Печерской лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия.

"Медики контролируют состояние больных с легкой формой, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сообщил он.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.

В мире по состоянию на утро 16 апреля число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн, умерли уже более 130 тыс.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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