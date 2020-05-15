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В Киеве проводят внеплановую проверку в референс-лаборатории

В Киеве проводят внеплановую проверку в референс-лаборатории
10:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киевской референс-лаборатории проводится внеплановая проверка из-за непригодных ПЦР-тестов.

В связи с выявленными проблемами с ПЦР-тестами в Киевской референс-лаборатории - проводится внеплановая проверка в независимой лаборатории. Однако данные тест-системы хорошо работают в Одесской и Львовской областях. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"То, что касается допуска на рынок любых товаров медназначения, тесты, то это делается Госслужбой по контролю за лекарственными средствами. Гослекслужба именно на основе полученных от производителя документов, где в том числе есть подтверждение прохождения испытаний, в этом случае на ПЦР-системы, допускает это на рынок. Как только они были выпущены, они начали появляться в наших лабораториях", - сказал Степанов.

По его словам, начали возникать проблемы в некоторых лабораториях, но они касались настроек самых ПЦР-систем, ведь в каждой лаборатории свои процедуры.

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"После настройки они все работали и у нас не возникает проблем ни в Одессе, ни во Львове, ни в других регионах. Возникла действительно проблематика в Киевской референс-лаборатории. Сейчас Гослекслужба, согласно своих полномочий, проводит внеплановую проверку, передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию, после отчетов по испытаниям будет уже принято окончательное решение", - сказал министр.

По словам Степанова, производитель несет полную ответственность за качество ПЦР-тестов.

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Киев, Минздрав, Максим Степанов, ПЦР-тесты, Референс-лаборатории.
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