Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом
На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)

На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом

На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом
01:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook
На Ровенщине за сутки коронавирусом заболели 76 человек.

По состоянию на вечер 26 июня в Ровенской области подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook.

Заболели, в частности, 22 жителя областного центра, 16 – Ровенского района, 10 – Владимирецкого района, 9 – Березновского района. Возраст новых больных от 1 года до 87 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3475 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил председатель ОГА.

Отмечается, что из-за осложнений болезни умерли 67 человек.

В то же время вылечились уже 1707 жителей области. 26 июня победили коронавирус 25 человек.

На лабораторном исследовании остались 650 образцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
02 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
03 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
04 Американский коп забрал у задержанной телефон и скачал ее эротические фото
05 Ник Кордеро уже 85 дней в больнице: у актера ампутировали ногу из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киевщине ввели ряд ограничений
На Киевщине ввели ряд ограничений
Швейцарский суд вынес приговор экс-депутату Мартыненко
Швейцарский суд вынес приговор экс-депутату Мартыненко
В США может появиться еще один штат
В США может появиться еще один штат
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь