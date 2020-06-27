На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом

На Ровенщине за сутки коронавирусом заболели 76 человек.

По состоянию на вечер 26 июня в Ровенской области подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook.

Заболели, в частности, 22 жителя областного центра, 16 – Ровенского района, 10 – Владимирецкого района, 9 – Березновского района. Возраст новых больных от 1 года до 87 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3475 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил председатель ОГА.

Отмечается, что из-за осложнений болезни умерли 67 человек.

В то же время вылечились уже 1707 жителей области. 26 июня победили коронавирус 25 человек.

На лабораторном исследовании остались 650 образцов.