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Четверг, 11.03.2021
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"Нам не на что жить": протестующие перекрыли дорогу на Буковель (фото, видео)

"Нам не на что жить": протестующие перекрыли дорогу на Буковель (фото, видео)
18:42 Сегодня Телеграф

Предприниматели Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" из-за ситуации с коронавирусом в регионе, вышли на протест из-за того, что, несмотря на то, что в Буковели закрыли все рестораны, курорт продолжает работать, а им жить не за что.

Об этом сообщает Руслан Благой в Facebook.

Так, бизнесмены пошли на крайние меры и заблокировали дорогу на Буковель, требуя закрыть курорт на карантин.

Их возмущает следующее: магазины и рынки закрыли, транспорт не ходит, кафе работают только на вынос. Но курорту разрешено принимать туристов, которые продолжают приезжать на отдых.

В Ивано-Франковске срочно разворачивают еще один "коронавирусный" госпиталь и останавливают троллейбусы

Протестующие жалуются, что им не на что жить, ведь у них отобрали единственные источники доходов.

Как сообщал "Телеграф", вопрос работы курорта "Буковель" поднимается постоянно - базы отдыха в этом районе продолжают работать и принимать туристов, несмотря на ужесточение карантинных мер, которые постоянно происходят в Украине из-за пандемии коронавируса. Так,  ранее очереди на подъемники в Буковели вызвали горячие споры на фоне локдауна, введенного в Украине с 8 по 24 января. Большинству украинцев еще тогда стало непонятным, почему отдыхать и толпиться в очередях на горный спуск - можно, а купить батарейки и носки в супермаркетах - нельзя. Подогрел волну негодования к непрерывной работе курорта президент Владимир Зеленский, который 8 января, в день введения в Украине локдауна, "засветился" в Буковели. Пытаясь как-то сгладить эту ситуацию, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Буковеле, оказывается, меньше риск заразиться COVID-19, чем на других европейских курортах.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Протесты, Курорты, Буковель, Предприниматели.
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