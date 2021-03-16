Увидел в халате и начал приставать: в Ужгороде арестовали тренера, пытавшегося совратить 14-летнюю подопечную

Следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили о подозрении в совращении несовершеннолетней девушки спортивному тренеру, пристававшему к своей 14-летнейц подопечной. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает во вторник, 16 марта, пресс-служба Нацполиции Украины в Закарпатской области.

В ведомстве рассказали, что 13 марта к ним с заявлением о преступлении обратилась жительница Волынской области. Женщина рассказала, что ее 14-летняя дочь поехала на спортивные соревнования в Ужгород, а через несколько дней в телефонном режиме рассказала о приставаниях тренера.

"Они выяснили, что потерпевшая проживала в номере еще с тремя девушками. Все они рассказали, что в тот день в комнату зашел тренер, увидел девочку в халате и стал приставать к ней. По словам свидетелей, на их крики он не реагировал", - говорится в сообщении.

Тогда полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, то есть совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Во вторник следственный судья рассмотрел ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Согласно санкции инкриминируемой статьи злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы", - напомнили в полиции.

Как сообщалось ранее, Маша Борисова исчезла 7 марта, тогда она якобы пошла встречать отца на остановке и не вернулась.

Поиски девочки длились четыре дня. 11 марта ее тело было найдено в заброшенном сарае.

Как установила экспертиза, ребенка изнасиловали и задушили.

13 марта в Счастливом девочку похоронили.

14 марта задержали подозреваемого в этом преступлении. Он жил на одной улице с семьей девочки и дружил с отцом ребенка.