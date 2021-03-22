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Понедельник, 22.03.2021
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В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от Covid-19 - список

В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от Covid-19 - список
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

За прошедшие сутки, 21 марта, в Украине против коронавируса COVID-19 было привито 2715 человек, однако вакцинацию проводили не во всех регионах.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в понедельник, 22 марта.

"21 марта 2021г было сделано на 1253 прививки меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 66 мобильных бригад по иммунизации", - говорится в сообщении.

При этом в опубликованной Минздравом информации о распределении проведенных прививок по регионам за минувшие сутки отмечается, что в Кировоградской Львовской и Хмельницкой областях, а также в Киеве вакцинация в воскресенье не проводилась.

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Всего же с начала кампании по вакцинации привито 111 025 человек, из них получили 1 дозу - 111 024 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По состоянию на утро 22 марта общее количество летальных исходов в Украине от коронавируса с начала пандемии превысило 30 тысяч.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

17 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что министерство увеличило с 28 до 90 дней интервал между первой и второй прививками индийской вакциной от коронавируса "CoviShield".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Минздрав, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, привики.
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