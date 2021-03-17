Сроки вакцинации растягиваются: в Украине увеличили перерыв между прививками

Министерство здравоохранения Украины увеличило с 28 дней до 90 дней интервал между первой и второй прививками индийской вакциной от коронавируса "CoviShield".

Об этом, а также о причинах такого решения рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду, 17 марта, в эфире телеканала "Украина 24".

"Согласно исследованиям, которые были проведены в Великобритании, Канаде, Франции, в других странах, которые раньше начали вакцинацию вместе с компанией AstraZeneca, для того, чтобы достичь большей эффективности вакцины, нужно, чтобы период между первой и второй прививкой оптимально был до 12 недель, лучше 12 недель", - рассказал Степанов.

По его словам, украинские специалисты, иммунологи и члены Национальной технической группы экспертов рассмотрели результаты этих исследований и рекомендовали Минздраву Украины увеличить интервал между прививками с 4 до 12 недель.

"Это связано именно с эффективностью действия вакцины, с большей защитой человека ", - подчеркнул Степанов.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.