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Среда, 17.03.2021
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Сроки вакцинации растягиваются: в Украине увеличили перерыв между прививками

Сроки вакцинации растягиваются: в Украине увеличили перерыв между прививками
18:06 Сегодня Телеграф

Министерство здравоохранения Украины увеличило с 28 дней до 90 дней интервал между первой и второй прививками индийской вакциной от коронавируса "CoviShield".

Об этом, а также о причинах такого решения рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду, 17 марта, в эфире телеканала "Украина 24".

 "Согласно исследованиям, которые были проведены в Великобритании, Канаде, Франции, в других странах, которые раньше начали вакцинацию вместе с компанией AstraZeneca, для того, чтобы достичь большей эффективности вакцины, нужно, чтобы период между первой и второй прививкой оптимально был до 12 недель, лучше 12 недель", - рассказал Степанов.

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По его словам, украинские специалисты, иммунологи и члены Национальной технической группы экспертов рассмотрели результаты этих исследований и рекомендовали Минздраву Украины увеличить интервал между прививками с 4 до 12 недель.

"Это связано именно с эффективностью действия вакцины, с большей защитой человека ", - подчеркнул Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Вакцина, Минздрав, Прививки, Коронавирус, Максим Степанов, Интервал, Covishield/AstraZeneca.
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