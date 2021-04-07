В апреле Одессе не до юмора: количество больных ковидом растет, приезд туристов под вопросом

Ах, Одесса, жемчужина у моря – город, богатый на достопримечательности и легенды, родина многих известных личностей, город с особой аурой и необычным колоритом, город, где концентрация юмора на квадратный метр площади зашкаливает не только в дни традиционных "Юморин"! Здесь и сегодня, несмотря на растущее число заболеваний коронавирусом и количество летальных случаев, стараются не унывать. В конце-концов, нельзя же всерьез воспринимать такие высказывания горожан в местных пабликах:

"Берут народ измором - или прививаетесь, или будем вас кошмарить еще не один месяц".

"Многие знакомые заболевшие дома на антибиотиках сидели и даже на работу ходили. Нас однозначно чем-то травят".

"В Украине работают 15 американских секретных лабораторий".

"Все давно продумано! Для этого и пишется, и вводится карантин, чтобы в заключение всех чипировать, кроме них...".

"Цифровой концлагерь, вирус - искусственная хрень, которую распыляют".

А если серьезно, то Одесский регион оказался среди лидеров по заболеваемости "короной". Порой здесь регистрировалось до 1400 заражений коронавирусом в сутки. Всего же, по официальным данным, количество заболевших в области превысило 116 тысяч человек, 1985 человек скончалось от последствий COVID-19. В их числе более 30-ти медицинских работников. Так, печальную статистику пополнили 61-летний медик и преподаватель национального медицинского университета Павел Писковацкий, двое врачей-педиатров, известный врач-анестезиолог Владимир Гатцук и другие "люди в белых халатах".

На сегодняшний день только в самой Одессе более девяти сотен пациентов с диагнозом "коронавирус" и подозрением на него получают лечение на больничных койках, почти половина из них находится в тяжелом состоянии. И, конечно же, не обходится без пессимистов, кричащих: "Все пропало! Власти ничего не делают, мы все умрем" и тому подобное.

"Телеграф" попросил прокомментировать ситуацию в регионе врача-травматолога, депутата Одесского областного совета, члена постоянной комиссии по здравоохранению Валерия Ославского.

-На самом деле, проблемы есть, но они решаемы и решаются по мере поступления, - советует не нагнетать паники Валерий Ославский. – Есть больницы первой волны, есть больницы второй волны. Определенное количество коек, которые нам нужны по НСЗУ для контрактования, еще не созданы, но они в процессе создания.

Медик подчеркнул, что ситуация меняется ежедневно. И это не успокаивает и не дает повода расслабляться, тем более, что здесь так же, как и в других городах, есть несознательные люди, которые не соблюдают масочный режим и не всегда придерживаются социальной дистанции, есть нарушители среди пассажироперевозчиков, предприятий торговли и общепита.

На вопрос о том, сложнее ли ситуация в настоящий момент, чем минувшей осенью, Ославский уверенно отвечает:

-Конечно, сложнее! Третья волна – самая сложная, и статистика это показывает. Но до пика мы еще не дошли, он будет ближе к середине-концу апреля. Если брать Украину первых двух волн, у нас был единственный штамм, китайский. Сейчас же распространяются еще два других, более агрессивных - британский и самый агрессивный на данном этапе, направленный только на молодежь, южноафриканский. У последнего очень короткий инкубационный период - всего 3 дня - и бессимптомное начало.

Не секрет, что многие медучреждения Украины, перепрофилированные в "ковидные", в первую очередь сталкивались с нехваткой кислорода для задыхающихся пациентов. С тех пор где-то установили кислородные станции, где-то сделали упор на закупку кислородных концентраторов.

-Одеский областной совет принял решение 15 млн гривен изъять из бюджета развития и перенаправить на закупку концентраторов, сделав из них базу, которая станет неприкосновенным запасом, - сообщает Валерий Ославский. - Да, у нас сложно, в противном бы случае к нам не ехала комиссия из министерства здравоохранения, но она приедет и все увидит. Область и город тем временем делают максимум для того, чтобы обеспечить персонал защитными костюмами, а больных – кислородом и койко-местами. Но не так просто, во-первых, организовать лечебные учреждения, во-вторых, получить контракт НСЗУ.

Непродолжительное похолодание уводит одесситов с улиц, но как только погода налаживается, центральные улицы, парки и скверы, а также морское побережье вновь заполняются местными жителями и гостями города. Одесса не может не привлекать туристов! Не закроет ли она свои границы от приезжих, а от своих – излюбленные места отдыха?

- На последнем заседании комиссии по здравоохранению 1 апреля я инициировал обращение от комиссии к облсовету с предложением ужесточения мер контроля за "красной зоной". Но о тотальном локдауне с запретом передвижения и всего остального речь пока не идет, - поясняет собеседник. – Нужен строгий контроль транспортных средств, контроль масочного режима, контроль сферы общепита, который работает из-под полы, – вот об этом идет речь. Реакцию на наше предложение мы узнаем только 16 апреля на сессии облсовета.

По словам Валерия Ославского, вакцинация на Одесщине проходит на том же уровне, как и по всей Украине.

-Да, есть желающие получить прививку, их достаточно много. И я также подал заявку на то, чтобы вакцинироваться, когда будет такая возможность. Начался и второй этап вакцинации, потому что уже прошло 28 дней с момента первых уколов. К счастью, летальных случаев либо примеров серьезной побочной реакции нет. А отдаленных поствакцинальных последствий пока ни одна вакцина не покажет, потому что нет таких данных.

Как и жители других регионов, одесситы мечтают, чтобы этот кошмар с заболеваниями, преждевременными смертями друзей и близких, ограничениями работы и отдыха, дистанционной учебой школьников и студентов быстрее прекратился. Пока же шуточки типа "А где санкции против Британии? Кто допустил на таможне, что нелегальный британский вирус пересек границу без документов и начал жить в Украине?" и "А когда будет марсианский штамм ковида?" перемежаются искренними строчками: "Болею сейчас этим видом вируса с пневмонией. Болеют родственники, соседи, знакомые. А народ пишет - не верим. 20 дней ужаса, температуры, кашля. Радовалась каждый день, что просто жива! В Одессе очень много больных, а больницы забиты. Соседа еле пристроили в больницу, за неделю поражение легких 75 процентов. Люди, вы не верите потому, что это пока не коснулось каждого из вас. Всем здоровья! Не болейте!".

Фото Владимира Белозерского, Ярослава Защинского