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"Как история с распятым мальчиком": в РФ признали вымыслом "русский мир" на Донбассе

"Как история с распятым мальчиком": в РФ признали вымыслом "русский мир" на Донбассе
00:37 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что "русский мир" на Донбассе, придуманный сюжет Кремлем и российскими пропагандистами, который ничего общего с реальностью не имеет.

Об этом он заявил в эфире программы "Личный прием" на "Эхо Москвы".

"Послушай, вот Славянск, где нет русского мира, где есть стадион, аэропорт, фонтаны, дети в школы ходят. Вот же рядом совершенно. Оттуда вышибли "стрелковских", оттуда вышибли этих ополченцев. И вот Славянск живет. И если ты приходишь в гости без оружия с открытым сердцем, к тебе так и относятся. Но если ты в гости пытаешься на танках ездить, как к тебе будут относиться?" – рассказал он.

По словам бывшего градоначальника, "спасение" русскоязычного населения на Донбассе, о котором постоянно тараторят в Кремле, это совершенно выдуманная история, такая же, как и история про "распятого мальчика" в том же Славянске.

"Я очень хорошо знаю и Донбасс, и все прилегающее там к Донецку. Всю жизнь все нормально относились. Это выдуманная совершенно абсолютно геббельсовская история, как история с "распятым" мальчиком. И участвовать в этом нам как великой державе просто не следует", - заверил Ройзман.

Так и не научились достойно отвечать: чем обернется Украине фейк с "подорванным мальчиком" на Донбассе

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики группировки "ДНР" придумали новый фейк, обвинив в гибели ребенка 3 апреля в Александровском, украинских военных.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Евгений Ройзман, Война на Донбассе.
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