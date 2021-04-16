Естественный отбор или передел собственности: может ли локдаун в Киеве быть нечестной игрой против бизнеса?

В Киеве до 30 апреля продлили жесткие карантинные ограничения из-за не улучшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом Covid-19. Как и ранее, запрещена и ограничена работа ряда заведений. Происходящее – настоящее испытание для предпринимателей, которые хоть и могут претендовать на 8 тысяч гривен помощи на период карантина, но теряют в разы больше.

Политолог Кирилл Сазонов написал пост, в котором связал карантинные ограничения с переделом собственности.

"Телеграф" поинтересовался у бизнесвумен, совладелицы киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеси Остафиевой, согласна ли она с таким утверждением, а с качеством поддержки со стороны власти в пору корона-кризиса.

"Целенаправленной истории по переделу собственности я не вижу, – призналась Олеся Остафиева. – Но есть история с непродуманной политикой со стороны государства, действия которого уничтожили ряд бизнесов, а ряд поставили на грань выживания. Мы с партнерами, к примеру, одно заведение вынуждены были закрыть, потому что оно не выдержало локдауна. Еще одно сейчас в очень дотационном состоянии. Тоже рассматриваем вопрос – подвести итоги по убыткам и, возможно, останавливать деятельность. Но сказать, чтобы кто-то что-то массово скупал за бесценок – такого нет. Может, это единичные случаи. Я отслеживаю рынок аренды по заведениям. Сказать, что очень сильно просела аренда не могу".

По словам бизнесвумен, происходящее сейчас – в какой-то мере естественный отбор. И выживают сильнейшие. Те, у кого есть концепция. Те, кто заходил на рынок, открывал заведения не за последние деньги, а с какой-то финансовой подушкой. Просчитывал оптимистичный и пессимистичный сценарий.

"Да, непросто. У нас есть одно очень успешное заведение, которое сейчас в убытках. Но мы за него боремся, – подчеркивает Олеся Остафиева. – Происходящее объясняю определенной глупостью со стороны тех, кто регулирует сейчас работу бизнеса. Нет стратегии, нет понимания. С другой стороны – нет и идеального рецепта. Ранее подобного не случалось, брать опыт неоткуда. Разве что смотреть на развитые страны, где власти серьезно поддерживают бизнес. А не как у нас – 8 тысяч гривен и то не сразу и не всем. Это не о поддержке бизнеса. Потери намного выше. Но это вопрос поддержки персонала, который может месяц кое-как перебиться на эти деньги. Для нас это шанс сохранить команду".

Ужесточенные карантинные ограничения из-за критической ситуации с распространением коронавируса были введены в Киеве с 20 марта.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что если локдаун не поможет, то в столице могут ввести чрезвычайное положение.

Министр здравоохранения Максим Степанов 15 апреля сообщил, что в Украине могут ввести усиленные ограничения на время пасхальных и майских праздников.