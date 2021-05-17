Жителей Днепра удивил флаг Израиля, вывешенный над мэрией: Филатов дал пояснения (фото)

Над мэрией Днепра, помимо украинского флага, появился флаг Израиля.

Мэр города Борис Филатов в Facebook объяснил появление государственного символа другой страны в украинском городе.

По его словам, израильский флаг вывесили по его личному распоряжению.

Филатов напомнил, что Днепр – многонациональный город, "в котором до октябрьского переворота, войны и Холокоста треть жителей была евреями".

"Мы за своих близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам", - пояснил Филатов.

Как сообщал "Телеграф", противостояние израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, не прекращается до сих пор. Только за понедельник, 10 мая, из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, большинство из них приземлилось на открытой местности или было перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол". Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

11 мая для того, чтобы пробить "брешь" в "Железном Куполе" "ХАМАС" выпустил по Ашкелону (израильский город в 70 км от Иерусалима, - Авт.) 135 ракет за 5 минут.

12 мая в результате израильского удара по Сектору Газа ранее под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.

Также Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы в субботу, 15 мая, в результате которого было разрушено офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.