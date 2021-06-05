Харьковский старшеклассник угрожал устроить бойню в местных школах "как в Казани": подробности (фото)

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09:46 Сегодня Телеграф коллаж

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины оперативно установили харьковчанина, который угрожал совершением террористических актов в харьковских школах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестный пользователь разместил два видеоролика с сообщением о совершении террористических актов.

Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань.

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"Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт", - говорится в сообщении.

Харьков_псевдотеррорист

Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований: "парень сам смонтировал эти видеоролики, чтобы получить популярность в соцсети".

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"В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях", - добавил Абдула.

В этой связи  он напомнил, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("Публичные призывы к совершению террористического акта, а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения материалов с такими призывами - наказываются исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой).

За совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщалось, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков

Позже выяснилось, что у Галявиева заболевание головного мозга.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Теракт, Харьков, Расстрел, Видео, Школы, Казань, Угроза, Старшеклассник, Ильназ Галявиев.
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