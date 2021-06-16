Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: трагедия в Киеве попала на видео

В сети показали момент ДТП в Киеве на Большой Окружной на перекрестке с улицей Семьи Сосниных участием велосипедиста.

Об этом 16 июня сообщили в местном Телерам-канале "ДТП Киева".

По предоставленной информации в инциденте погибшим оказался врач травматолог больницы №7.

Видео момента происшествия, снятое одним из водителей:

Напомним, что 15 июня рядом с поселком Шевченково Харьковской области на трассе Чугуев-Купянск произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате погибли и пострадали люди.

В то же время на автодороге Киев – Ковель в Киевской области произошла дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen.

14 июня в Винницкой области произошло ДТП при участии инспектора Полиции Киевщины.