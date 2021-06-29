Увидела рекламу в интернете: в Днепре школьница отравилась таблетками

В Днепре 15-летняя девочка отравилась таблетками.

Об этом сообщает издание "Днепр Время".

Ее госпитализировали в городскую детскую больницу №6. У нее диагностировали острое медикаментозное отравление.

Известно, что несовершеннолетняя приняла 20 таблеток лекарственного препарата. Его название не называют. "Инструкцию" она нашла, посмотрев видео в Интернете. В ролике якобы рассказывали об удовольствии от принятия медикамента.

Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии.

Напомним, отравление таблетками в Украине приобрело массовый характер.

Так, во вторник, 16 февраля, в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились "Дротаверином". На перемене они пошли в аптеку, купили и выпили по 40 таблеток. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу.

А в среду, 17 февраля, таблеток прямо в школе наглотались две восьмиклассницы в Умани. Они выпили по 10 таблеток "Дротаверина".

В четверг, 18 февраля, в Киеве 15-летний подросток наглотался таблеток прямо у себя дома, его госпитализировали в "Охматдет". Что выпил подросток в Киеве – пока неизвестно.

Во вторник, 23 февраля, в Доброполье (Донецкая область) 15-летняя школьница наглоталась таблеток, которые взяла из аптечки матери, чтобы не идти в школу.

В субботу, 27 февраля, в Сумах две 16-летние девочки отравились таблетками от простуды. Подростков госпитализировали в областную детскую больницу.

А в среду, 3 марта, в Калуше Ивано-Франковской области школьницы из лицеев наглотались таблеток, выпив 115 штук парацетамола на двоих. Их экстренно госпитализировали в городскую больницу.