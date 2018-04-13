Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе

Сестра внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.

Как передает корреспондент, об этом она сказала в комментарии журналистам, что транслировал канал "112 Украина".

Комментируя результаты проведения сегодня экспертизы на полиграфе для Савченко, ее сестра отметила, что депутат имеет постоянную тахикардию и повышенную температуру из-за длительного голодания.

"Поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить (полиграф -ред). Поэтому пока взята пауза, и адвокаты понимают, что в принципе юридически на дело этот полиграф вряд ли повлияет", - сказала Вера Савченко.

В свою очередь, пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко добавила, что специалисты, проводившие экспертизу Савченко, еще не сталкивались с человеком во время голодовки. "Поэтому они не могут работать, как выяснилось", - сказала она и констатировала, что процедура проверки пока осталась незавершенной.