Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет
Новости: В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс
Новости: Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото) Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото)
X

Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе

Надежда Савченко
16:23 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с Надеждой Савченко из-за ее голодовки.

Сестра внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.

Как передает корреспондент, об этом она сказала в комментарии журналистам, что транслировал канал "112 Украина".

Комментируя результаты проведения сегодня экспертизы на полиграфе для Савченко, ее сестра отметила, что депутат имеет постоянную тахикардию и повышенную температуру из-за длительного голодания.

"Поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить (полиграф -ред). Поэтому пока взята пауза, и адвокаты понимают, что в принципе юридически на дело этот полиграф вряд ли повлияет", - сказала Вера Савченко.

В свою очередь, пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко добавила, что специалисты, проводившие экспертизу Савченко, еще не сталкивались с человеком во время голодовки. "Поэтому они не могут работать, как выяснилось", - сказала она и констатировала, что процедура проверки пока осталась незавершенной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Дело Савченко, Надежда Савченко, Полиграф, Савченко на полиграфе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину идет похолодание Совет Церквей заявил о дискриминации граждан, отстаивающих традиционные ценности В мире отмечается День Космонавтики

Последние новости

Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты Стало известно, когда приведут в порядок трассу Киев-Одесса Определена команда недели в Лиге Европы
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 НАПК внесло предписание Авакову
Новости сегодня
16:42 Россия выдворяет грузинского дипломата при посольстве Швейцарии
16:41 Уютные домики на деревьях, в которых можно обрести покой (Фото)
16:40 Вечерний лучик смеха: прикольные анекдоты 13 апреля
16:26 Джеймса МакЭвоя пригласили сняться в продолжении фильма "Оно"
16:11 СМИ: Россия не менее 5 лет шпионила за Скрипалями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео) Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Добавить комментарий
0