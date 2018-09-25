Итоги 24 сентября: КСУ в полном составе, первый снег и отстранение Додона

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Венгрия пригрозила Украине высылкой консула

Венгрия может выслать украинского консула в ответ на возможную высылку из Украины венгерского дипломата после скандала в Берегово Закарпатской области. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, Сийярто отметил, что если Киев пойдет на высылку венгерского консула после скандала с выдачей паспортов в Берегово, то Будапешт будет вынужден сделать аналогичный ответ.

Конституционный суд заработал в полном составе

В зале Конституционного Суда Украины утром в понедельник, 24 сентября, состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями Ириной Завгородней и Олегом Первомайским.

Таким образом, Конституционный Суд начал свою работу в полном составе - впервые с 2014 года.

Мисс Украину лишили титула за нарушение правил

Победительница конкурса Мисс Украина 2018 - 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована. Девушку лишили титула из-за того, что она не предоставила информацию о бывшем браке. Об этом сообщили во время пресс-конференции.

"Произошла неожиданная история для нас. Она (Диденко, - ред.) нарушила правила и предоставила недостоверную информацию", - отметила исполнительный директор оргкомитета конкурса Мисс Украина Виктория Киосе.

В Украине выпал первый снег

В Ивано-Франковской области в горных районах сентябрьская непогода принесла снег и мороз.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«По состоянию на 7:20. 25.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский пасмурно, падает снег. Ветер Вост. Пн-Сх 5-6 м/сек. Температура воздуха -5С», - говорится в сообщении.

Президента Молдовы отстранили от должности

Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности по запросу депутатов от Демократической партии.

Поводом для этого решения стал отказ Додона повторно утвердить предложенные Демократической партией кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров.

"Отказ президента назначить новых министров после повторного предложения премьер-министром кандидатур является временной неспособностью президента исполнять свои обязанности",– говорится в решении суда.

Конституционный суд страны постановил, что были созданы предпосылки для приостановления полномочий главы государства. Теперь подписанием указов о назначении министров вместо президента будет заниматься премьер-министр или председатель парламента.