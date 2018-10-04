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Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень

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Главные новости 3 октября
08:15 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Мэр Львова объявил о намерении баллотироваться на пост Президента Украины в 2019 году. Ульяна Супрун отреагировала на предложение парламентского комитета отправить ее в отставку. В Кабмине определились с датой старта отопительного сезона. В одесской области произошел масштабный оползень. Такими были главные новости среды, 3 октября.

В Кабмине назвали дату старта отопительного сезона в Украине

Правительство приняло решение о начале отопительного сезона в Украине с 15 октября. “Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона календарно с 15 октября, но до этого времени каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия”, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Андрей Садовой идет в президенты 

Мэр Львова лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных перемен".

Нобелевская премия по химии

Марафон с Нобелевскими премиями продолжается. Названы лауреаты Нобелевской премии по химии. То, за что ее вручили звучит довольно сложно - за "направленную эволюцию ферментов и работу над дисплеем фагов, продуцирующие пептиды и антитела".

Если проще, методы, которые разрабатывали лауреаты премии 2018 года, теперь помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизни.

Конфликт НАБУ и САП

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник еще раз уверяет, что у него нет личного конфликта с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Как передает корреспондент, об этом Сытник заявил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где отчитывается о работе возглавляемого им ведомства в первом полугодии 2018 года.

Реакция Супрун

2 октября профильный комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении в Кабинет министров об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее заместителя министра Александра Линчевского.

Согласно процедуре, теперь это постановление должно быть внесено главой комитета на Согласительный совет и если глава Верховной Рады внесет его в повестку дня, то за него должны голосовать уже в парламенте.

На такое решение комитета глава Минздрава традиционно отреагировала заметкой в Facebook.

"Воспринимаем вчерашнее постановление Комитета по вопросам здравоохранения об обращении в Кабинет министров Украины с требованием уволить команду агентов изменений Минздрава – как характерный ответ старой системы, которая превыше всего стремится сохранить статус-кво. Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие перемены",– заявила Супрун.

Оползень в Одесской области

В прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: названы регионы

Протяженность оползня составляет около 1 км. Угрозы смещения домов пока нет. Более подробно территорию будут изучать профильные специалисты, которые дадут соответствующие заключения сложившейся ситуации. В данное время решается вопрос об ограждении места оползня, чтобы закрыть доступ для людей и машин в опасную зону.

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Новости Украины, Андрей Садовой, Главные новости, Главные новости 3 октября, Итоги 3 октября, Итоги дня, Отопительный сезон.
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