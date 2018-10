Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень

В Кабмине назвали дату старта отопительного сезона в Украине

Правительство приняло решение о начале отопительного сезона в Украине с 15 октября. “Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона календарно с 15 октября, но до этого времени каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия”, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Андрей Садовой идет в президенты

Мэр Львова лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных перемен".

Нобелевская премия по химии

Марафон с Нобелевскими премиями продолжается. Названы лауреаты Нобелевской премии по химии. То, за что ее вручили звучит довольно сложно - за "направленную эволюцию ферментов и работу над дисплеем фагов, продуцирующие пептиды и антитела".

