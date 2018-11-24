Итоги 23 ноября: Легализация "евроблях", госбюджет 2019 и визит Киски в Киев

Новости Украины: Президент Украины поддержал легализацию "евроблях". Верховная Рада после ночного заседания рано утром приняла госбюджет на 2019 год. Петр Порошенко в Киеве принял президента Словакии Андрея Киски.

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"Евробляхи" легализированы

Петр Порошенко подписал два закона, вносящие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами," - сообщил глава государства.

По словам президента, подобное решение является "непростым компромиссом" между государством и владельцем автомобилей на еврономерах.

"Это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И чтобы последние не имели ни малейшего сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам," - добавил Порошенко.

Рада приняла госбюджет на 2019 год

Верховная Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019-год. Как сообщается, за принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

"Решение принято. Государственный бюджет Украины на 2019-й год - принят", - подытожил председатель Андрей Парубий по итогам голосования.

Премьер-министр, Владимир Гройсман, добавил, что в принятом документе правительство смогло сохранить все начатые программы.

"Я хочу вас поблагодарить за все предыдущие решения в бюджетном процессе. Можно по-разному относиться к проекту бюджета на 2019 год, совершенно естественно, когда оппозиция говорит, что он не такой. Но самое главное, что у нас сегодня есть - это наш долг обеспечить стабильность и развитие. Мы начали много реформ и преобразований, бюджет является инструментом для их реализации", - сказал Гройсман.

Встреча президентов Украины и Словакии

Петр Порошенко провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской. Сама встреча состоялась режиме "тет-а-тет", после чего лидеры двух стран пообщались с прессой.

Андрей Киска, в ходе общения со СМИ, отметил, что Словакия считает "Северный поток - 2" исключительно политическим проектом и готова к координации с Украиной в вопросах противодействия его строительству.

Также президенты коснулись темы украинских "заробитчан". По заявлению Киски, специалисты из нашей страны высоко ценятся в Словакии, а Порошенко, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания конкурентоспособного рынка труда в Украине и повышения зарплат.

"Наша экономика также нуждается в рабочих руках и нашим приоритетным направлением будет повышение уровня заработных плат для того, чтобы иметь возможность конкурировать с европейским рынком", - сказал П.Порошенко.

По итогу встречи, А.Киска сказал, что Украину ждут в ЕС и НАТО и внимательно следят за ходом проведения реформ, после чего рассказал, что изменилось в его стране после вступления в Североатлантический альянс.