Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Итоги 23 ноября: Легализация "евроблях", госбюджет 2019 и визит Киски в Киев

Итоги 23 ноября: Легализация &quot;евроблях&quot;, госбюджет 2019 и визит Киски в Киев
07:44 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины поддержал легализацию "евроблях". Верховная Рада после ночного заседания рано утром приняла госбюджет на 2019 год. Петр Порошенко в Киеве принял президента Словакии Андрея Киски.

____________________________________________________________________________________________________________________

"Евробляхи" легализированы 

Петр Порошенко подписал два закона, вносящие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. 

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами," - сообщил глава государства. 

По словам президента, подобное решение является "непростым компромиссом" между государством и владельцем автомобилей на еврономерах. 

"Это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И чтобы последние не имели ни малейшего сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам," - добавил Порошенко. 

Рада приняла госбюджет на 2019 год 

Верховная Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019-год. Как сообщается, за принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

"Решение принято. Государственный бюджет Украины на 2019-й год - принят", - подытожил председатель Андрей Парубий по итогам голосования.

Премьер-министр, Владимир Гройсман, добавил, что в принятом документе правительство смогло сохранить все начатые программы. 

"Я хочу вас поблагодарить за все предыдущие решения в бюджетном процессе. Можно по-разному относиться к проекту бюджета на 2019 год, совершенно естественно, когда оппозиция говорит, что он не такой. Но самое главное, что у нас сегодня есть - это наш долг обеспечить стабильность и развитие. Мы начали много реформ и преобразований, бюджет является инструментом для их реализации", - сказал Гройсман. 

Встреча президентов Украины и Словакии

Петр Порошенко провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской. Сама встреча состоялась режиме "тет-а-тет", после чего лидеры двух стран пообщались с прессой. 

Андрей Киска, в ходе общения со СМИ, отметил, что Словакия считает "Северный поток - 2" исключительно политическим проектом и готова к координации с Украиной в вопросах противодействия его строительству. 

Также президенты коснулись темы украинских "заробитчан". По заявлению Киски, специалисты из нашей страны высоко ценятся в Словакии, а Порошенко, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания конкурентоспособного рынка труда в Украине и повышения зарплат. 

"Наша экономика также нуждается в рабочих руках и нашим приоритетным направлением будет повышение уровня заработных плат для того, чтобы иметь возможность конкурировать с европейским рынком", - сказал П.Порошенко.

По итогу встречи, А.Киска сказал, что Украину ждут в ЕС и НАТО и внимательно следят за ходом проведения реформ, после чего рассказал, что изменилось в его стране после вступления в Североатлантический альянс. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Словакия, Бюджет Украины, Петр Порошенко, Андрей Киска, Евробляхи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь