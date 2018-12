Итоги 3 декабря: Главный храм Единой православной церкви, ТОП-100 песен 2018

Новости Украины: Россия развернула на побережье Азовского моря противокорабельные комплексы. Собор святой Софии в Киеве должен стать главным собором единой Украинской православной церкви. Около 50 музыкальных критиков и журналистов британского издания The Guardian составили список из ста лучших треков 2018 года. На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта президента о расторжении Договора о дружбе между Украиной и РФ.

____________________________

РФ развернула на Азове десятки ракетных комплексов

На сегодняшний день на побережье Азовского моря РФ развернула порядка 29 противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", которые позволяют покрывать всю акваторию Азовского моря.

По словам представителя ГУР МОУ, на территории Крыма, кроме многочисленной российской группировки войск, появились новые вооружения, которых не было до 2014 года. "Прежде всего, это эсминцы, подводные лодки, которые оснащены ракетами "Калибр", это противокорабельные комплексы, это боевая авиация, прежде всего Су-27, Су-30, и конечно, в Джанкое был развернут вертолетный полк, которого до аннексии Крыма не было. Это значительная группировка, которая позволяет контролировать не только Крымский полуостров, не только северную, западную, восточную часть Черного моря, а позволяет полностью осуществлять контроль Азовского моря", - заявил Скибицкий.

Парубий: Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной православной церкви

Свое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Я предлагаю обсудить, чтобы для служения новой Поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться собор Святой Софии в Киеве как важнейший и ключевой собор украинского православия,– заявил Парубий.

По его словам, передача Софийского собора единой православной церкви станет "актом восстановления исторической справедливости".

Парубий также добавил, что получил информацию от Вселенского патриархата, Синод утвердил рабочую дату проведения всеукраинского Объединительного собора, который состоится в Киеве и на котором создадут единую поместную украинскую православную церковь, а также изберут ее предстоятеля.

The Guardian назвало лучшие песни 2018 года

Соответствующий рейтинг был составлен 50-ю кинокритиками британского издания, которые назвали лидера в престижном рейтинге.

Так, первое место занял американский исполнитель и актер Дональд Гловер (сценическое имя Childish Gambino), который в мае выпустил трек This is America. С момента публикации в видеохостинге YouTube его посмотрели почти 450 миллионов раз.

Второе же место заняла композиция Make Me Feel исполнительницы Жанель Моне. Сингл, выпущенный в феврале 2018 года, был также признан "гимном бисексуалов". А тройку бесспорных лидеров закрепила молодая поп-певица Ариана Гранде со своей песней No Tears Left to Cry, вышедший в память о теракте на "Манчестер Арене" в Великобритании, где в 2017 году в этот момент выступала Гранде.

В топ-10 по версии The Guardian также пробились Thank U, песня Next Арианы Гранде, трек Hot Pink в исполнении группы Let’s Eat Grandma, вторая песня Робин -Missing U, I Like It от Карди Би, и песня Love It If We Made It британского коллектива The 1975.

Стала известна дата возможного расторжения Договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в г. Киев и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года", - говорится в проекте закона.

В документе в качестве объяснения этой инициативы указана "вооруженная агрессия России против Украины", что является существенным нарушением указанного Договора.