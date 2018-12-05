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Среда, 05.12.2018
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Итоги 4 декабря: Ключевая фигура в деле Гандзюк, доступ в порты на Азове и заседание ТГК

Итоги 4 декабря: Ключевая фигура в деле Гандзюк, доступ в порты на Азове и заседание ТГК
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал ключевую фигуру в деле Гандзюк. РФ частично разблокировала порты Украины на Азове.Forbes назвал самую влиятельную женщину года. Такими были главные новости вторника, 4 декабря, в Украине и мире.

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Россия частично разблокировала украинские порты

Россия частично разблокировала украинские порты Бердянск и Мариуполь в Азовском море. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение возобновлено.

РФ пропускает в первую очередь собственные и иностранные суда, которые идут в российские порты, а уже потом – корабли, которые направляются в украинские порты.

Убийство Екатерины Гандзюк: Луценко назвал ключевую фигуру в деле

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

Как рассказал Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом. Его отец получил пожизненный срок, а сам злоумышленник – 15 лет. В то же время глава ГПУ, утверждает, что его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области. "Общее количество доказанных убийств – 15. Несмотря на это, Левин досрочно вышел из тюрьмы по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", – отметил он.

Также Луценко отметил, что Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

"Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу. Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое является близким к юридическому доказательству деятельности заказчика. На сегодня сошлись все умные версии в отношении заказчика убийства. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета",– подытожил генпрокурор.

Добавим, что накануне Луценко в интервью одному из украинских телеканалов рассказал, что следствие уже установило всех заказчиков и организаторов в деле Гандзюк.

ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе

ГПУ обнародовала полную версию событий в Керченском проливе 25 ноября во время открытой агрессии ВС РФ. Десятиминутное видео размещено на странице генпрокурора в Facebook. "Правда победит!" - прокомментировал видео Луценко.

На видео записана полная хронология событий - от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата силовиками РФ.

Бердянский порт из-за блокады Керченского пролива сокращает работу

Forbes назвал самую влиятельную женщину года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз.

На второй позиции – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

В РФ в который раз сорвали освобождение украинских заложников

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) российская сторона в очередной раз отклонила предложения Украины относительно освобождения заложников и политзаключенных. Об этом сообщает первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО до новогодних и рождественских праздников. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев", - написала она.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Бердянск, Мариуполь, Украинские порты, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 4 декабря.
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