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Украина отложила присоединение к миграционному пакту ООН: известны причины

Украина отложила присоединение к миграционному пакту ООН: известны причины
15:58 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина пока не будет присоединяться к миграционному пакту ООН, в МИД рассказали почему.

Украина пока не будет присоединяться к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Государственной миграционной службы Украины в связи с проведением 10-11 декабря в Марракеше (Марокко) Конференции ООН для принятия Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и законной миграции.

"В основу документа положены важные положения, направленные на раскрытие положительного потенциала миграции, совершенствование управления ею на всех уровнях, а также содействие достижению благосостояния мигрантов и жителей стран происхождения, транзита и назначения", - говорится в сообщении.

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Соглашение стало результатом многих раундов межправительственных переговоров, которые состоялись в течение февраля-июля 2018 года в духе конструктивного партнерства и взаимных уступок государств друг другу ради достижения общей цели. Делегация Украины во главе с представителем ГМС, которая была сформирована соответствующим распоряжением президента Украины Петра Порошенко, принимала последовательное участие в переговорах. Вместе с тем, в новейшей истории Украинскому государству пришлось столкнуться с беспрецедентным вызовом.

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"Вооруженная агрессия Российской Федерации привела к незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, попыткам их аннексии и распространению Российской Федерацией международного вооруженного конфликта на Донецкую и Луганскую области", - говорится в заявлении. "Эти преступные действия превратили около 1,5 млн граждан в вынужденных переселенцев. Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить права и потребности внутренне перемещенных лиц, но впереди еще много работы, которая требует значительных материальных и финансовых ресурсов", - заявили в МИД и ГМС.

"Учитывая изложенное, Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции на другом этапе, при благоприятных условиях", - отмечается в заявлении.

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При этом сказано, что украинская сторона преданна своим обязательствам по международным конвенциям и договорам по правам человека, реадмиссии и др.

Украина готова к продолжению конструктивного сотрудничества с Международной организацией по миграции по широкому кругу вопросов, связанных с миграцией, уверяют авторы заявления.

Как сообщалось, миграционный пакт приняли в понедельник, 10 декабря, на конференции Организации Объединенных Наций в Марокко.

Ранее сообщалось, Италия приняла антимиграционный закон, упрощающий процедуру выдворения мигрантов и ограничивающий выдачу разрешений на жительство.

Недавно Словакия пополнила список стран, которые не поддержали миграционный пакт ООН из-за расхождения с государственной политикой по миграции и безопасности.

Накануне президент США Дональда Трамп сообщал, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд ежегодно.

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ООН, МИД Украины, Миграционная служба, Миграционный пакт ООН.
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