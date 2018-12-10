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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
19:15 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 26 ноября по 2 декабря 2018 года.

На прошлой неделе в украинском сегменте Google люди больше всего интересовались боем украинского боксера Василия Ломаченко против Хосе Педрасы в США. Также, интересовал вопрос билетов на новогодние праздники от Укрзализныци. Не менее интересовал вопрос "День святой Катерины" (7 декабря).

Читайте весь список самых топовых запросов в Google за прошлую неделю.

Запрос "Ломаченко" (больше 200 тыс поисков)

В ночь с 8 на 9-е декабря (время киевское) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоялся масштабный вечер бокса компании Top Rank, главным событием которого стал бой чемпионов мира в легком весе Василий Ломаченко - Хосе Педраса. Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам поединка победу одержал Василий Ломаченко единогласным решением судей, который к своему поясу WBA Super добавил еще пояс WBO. Судейский счет: 119-107, 117-109, 117-109.

Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)

Запрос "Укрзалізниця" (больше 100 тыс поисков)

В Укрзализныце планируют открыть продажу билетов на дополнительные поезда. В этом году в Укрзализныце запланировали 30 пар дополнительных поездов, предназначенных для массовых перевозок пассажиров (в новогодне-рождественский период). Всего в этом году планируется на 7 процентов перевезти больше пассажиров, чем в пиковый период прошлого года.

Запрос "З днем ангела Катерини" (больше 100 тыс поисков)

В народе 7 декабря считалось настоящим женским праздником. 7 декабря православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины из Александрии. Ее имя переводится с греческого как "чистая душой".

Это очень важный праздник как в христианстве, так и в народе. Поэтому не удивительно, что в этот день есть множество традиций, поверий и даже запретов.

День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря

Запрос "День збройних сил України" (больше 50 тыс поисков)

В четверг, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы.

Запрос "Регина Тодоренко" (больше 20 тыс поисков)

Известная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов 5 декабря стали родителями. Радостную новость журналистам подтвердил новоиспеченный папа Влад Топалов.

Он поделился, как прошли роды и как чувствуют себя мама и мылыш. По словам Топалова, у них с Тодоренко родился сын. Малыш появился на свет с весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

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Google, Поиск, Гугл, Василий Ломаченко, Гугл тренд, Регина Тодоренк.
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