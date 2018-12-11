Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло, ЧП во Франции и санкции против оккупантов

Новости Украины: Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в псевдореспубликах на Донбассе. Украина не продлила договор о дружбе с Россией. Олега Сенцова перевели из медчасти в отряд. Украинцам повысили тарифы на тепло. В Армении на парламентских выборах победила партия Пашиняна. Такими были главные новости понедельника, 10 декабря, в Украине и мире.

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Санкции против оккупантов

Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры",– говорится в решении.

В санкционный список попали:

Ольга Позднякова – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР" Елена Кравченко – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР" Леонид Пасечник - "избранный главарь" так называемой" ЛНР" Владимир Бидевка - председатель так называемого "Народного совета ДНР" Денис Мирошниченко - председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР" Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР" Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР" Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР" Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Сенцова перевели в отряд

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.

Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания",– отметили российские тюремщики.

В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.

На выборах в Армении победила партия Пашиняна

В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".

Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.

"Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.

Партия Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах в Армении

А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер. Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.

Украина не продлила договор о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В России заявили, что непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с РФ "вызывает сожаление".

Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Политик заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Макрон также пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.

Украинцам повысили тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%