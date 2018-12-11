Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обогнали Россию: Украина поднялась в рейтинге свободы человека
Обогнали Россию: Украина поднялась в рейтинге свободы человека
Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло, ЧП во Франции и санкции против оккупантов
Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло и ЧП во Франции
Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции
Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции
На астероиде Бенну обнаружены следы воды
На астероиде Бенну обнаружены следы воды

Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло, ЧП во Франции и санкции против оккупантов

Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло, ЧП во Франции и санкции против оккупантов
08:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в псевдореспубликах на Донбассе. Украина не продлила договор о дружбе с Россией. Олега Сенцова перевели из медчасти в отряд. Украинцам повысили тарифы на тепло. В Армении на парламентских выборах победила партия Пашиняна. Такими были главные новости понедельника, 10 декабря, в Украине и мире.

___________________________________________________________________________________________________

Санкции против оккупантов

Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры",– говорится в решении.

В санкционный список попали:

  1. Ольга Позднякова – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР"
  2. Елена Кравченко – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР"
  3. Леонид Пасечник - "избранный главарь" так называемой" ЛНР"
  4. Владимир Бидевка - председатель так называемого "Народного совета ДНР"
  5. Денис Мирошниченко - председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР"
  6. Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР"
  7. Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР"
  8. Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР"
  9. Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Сенцова перевели в отряд

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.

Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.

Правозащитница: Политзаключенному уже три недели не отдают посылку с теплыми вещами
Правозащитница: Политзаключенному уже три недели не отдают посылку с теплыми вещамиЧитать полностью

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания",– отметили российские тюремщики.

В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.

На выборах в Армении победила партия Пашиняна

В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".

Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.

"Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.

Партия Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах в Армении

А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер. Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.

Украина не продлила договор о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В России заявили, что непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с РФ "вызывает сожаление".

Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Политик заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Макрон также пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.

Украинцам повысили тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарифы, Евросоюз, Донбасс, Итоги дня, ЧП во Франции, Итоги 10 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
02 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
03 Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
05 "Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Времени в обрез&quot;: Туск собирает саммит ЕС по Brexit
"Времени в обрез": Туск собирает саммит ЕС по Brexit
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Как не заболеть гриппом: топ-5 полезных советов
Как не заболеть гриппом: топ-5 полезных советов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь