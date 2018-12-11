Итоги 10 декабря: Новые тарифы на тепло, ЧП во Франции и санкции против оккупантов

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Санкции против оккупантов
Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.
"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры",– говорится в решении.
В санкционный список попали:
Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.
Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Сенцова перевели в отряд
Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.
Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.
"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания",– отметили российские тюремщики.
В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.
На выборах в Армении победила партия Пашиняна
В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".
Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.
"Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.
Партия Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах в Армении
А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер. Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.
Украина не продлила договор о дружбе с Россией
Президент Петр Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В России заявили, что непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с РФ "вызывает сожаление".
Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Политик заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Макрон также пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.
Украинцам повысили тарифы на тепло
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%