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Среда, 12.12.2018
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
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Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск

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Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
08:31 Сегодня Телеграф Фото: пресс-центр штаба ООСl

Новости Украины: Сегодня, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины - самого многочисленного вида Вооруженных Сил нашего государства.

Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины. Предлагаем вспомнить, когда в Украине начали праздновать этот день, историю праздника, а также вспомнить рода войск, входящие в Сухопутные войска Украины. 

В 1996 году в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы Сухопутные войска, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии. В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

Дата и история праздника

День Сухопутных войск (СВ) начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании Указа Президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».

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Напомним, 18 октября 1997 года в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ «О Дне Сухопутных войск Украины», которым за 12 декабря закреплялся День Сухопутных войск. В соответствии с президентским указом Кучмы праздник вводился, «учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства». Некоторые рода войск, входящих в Сухопутные войска, имеют свой узкопрофессиональный праздник, например: День танкиста, День ракетных войск и артиллерии, День ПВО и т.д. Однако, главнокомандующий украинской армии счел необходимым создать отдельно День Сухопутных войск Украины.

Кто входит в состав Сухопутных войск Украины

Механизированные войска — род войск, который выполняет задачи по удержанию занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов противника, прорыву обороны противника, разгрому его войск, захвату важных районов, рубежей и объектов. С 2012 года в составе ВСУ на базе механизированных войск были сформированы специализированные подразделения для действий в горной местности. С 2014 года в составе механизированных войск Украины впервые появились мотопихотные батальоны и бригады, которые отличаются меньшим количеством бронетехники, отсутствием самоходной артиллерии. По состоянию на 2017 год в механизированных войсках Украины насчитывается 22 бригады

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Танковые войска — род войск, который имеет на вооружении основные боевые танки и подразделения поддержки. Танковые войска применяются преимущественно с механизированными войсками с целью обороны позиций или наступления. Основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны механизированных бригад. Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск. Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.

Ракетные войска и артиллерия —род войск, который является основной огневой силой в операциях, проводимых Сухопутными войсками с применением обычного оружия, и выполняют до 65-70% общего объема задачи огневого поражения противника. Ракетные войска и артиллерия состоят из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделений и подразделений противотанковых управляемых ракет. Они предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов ПВО и других важных объектов при ведении общевойсковой операции (боя).

Армейская авиация — род войск в составе сухопутных войск, предназначенный для выполнения задач авиационной поддержки в разнообразных условиях общевойскового боя. Армейская авиация является самым мобильным и эффективным компонентом Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Части и подразделения армейской авиации Украины вооружены вертолетами Ми-24, Ми-8, Ми-2.

Войска противовоздушной обороны

Зенитно ракетные войска — род войск, предназначенный для обеспечения во взаимодействии с другими родами войск противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок вооруженных сил и других важных объектов. На вооружении имеются разные типы зенитных ракетных (зенитных артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета в различных условиях метеообстановки и времени суток.

Поздравления

В прошлом году президент Петр Порошенко, поздравляя украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, написал "Честь и слава воинам Сухопутных войск, которые ежедневно доказывают - нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

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В свою очередь глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что по состоянию на 12 декабря 2017 года в рядах украинской армии девять тысяч военных этого вида войск отмечены государственными наградами, 16 из них получили звание Герой Украины. "Особенно благодарен воинам-пехотинцам, они являются теми простыми «работниками» войны, которые несут основное бремя своей нелегкой службы", - написал Муженко. Он отметил, что военным приходится выдерживать шквальные обстрелы противника и приспосабливаться к любым погодным условиям.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Как заявил накануне на церемонии награждения военнослужащих по случаю Дня ВСУ Президент Петр Порошенко, украинская армия имеет наивысший уровень доверия населения среди всех государственных институтов и является гарантом суверенитета и независимости Украины.

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ВСУ, Армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия, День Сухопутных войск Украины, Танковые войска, Войска противовоздушной обороны.
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