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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
09:03 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 10 по 16 декабря 2018 года.

На прошлой неделе состоялось несколько знаменательных событий. Лидером среди поисков стал праздник "День Андрея", который припал на начало недели, 13 декабря. Футбольные матчи с участием украинских команд Динамо и Шахтера, также, попали в список гугл трендов недели.

Безусловно, вопрос украинской церкви вошел в топ-новостей. "Епифаний" стал лидером запросов по этой теме.

Изюминкой стал запрос "Идиот", который выдает Дональда Трампа. В США из-а этого гендиректора всемирной поисковой системы Google Сундара Пичай пригласили на слушания в Конгресс США.

Запрос "Гадання на Андрія" (больше 100 тыс поисков)

Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год

Народно-христианский праздник Андреев день отмечается 13 декабря (30 ноября по старому стилю) каждого года.

В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который является родным братом апостола Петра. Свое прозвище он получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом.

В ночь на 13 декабря является временем девичьего гадания — считалось, что девушкам и юношам в ночь на Андрея являются образы их суженых. В этот день слушали воду и делали вывод о погоде на всю зиму.

Также, в этой теме искали "День Андрея" (100 тысяч запросов).

День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки

Запрос "Динамо Яблонец" (больше 100 тыс поисков)

"Динамо" завершило год поражением, а "Яблонец" одержал первую победу в Лиге Европы, но все равно остался на последнем месте в группе. 

Матч состоялся в НСК "Олимпийский". Хозяева поля пропустили уже на 10-й минуте после подачи углового. Почти сразу же "Динамо" могло поплатиться за ошибку Кендзеры, но арбитр не увидел фола со стороны Бущана в собственной штрафной и не поставил пенальти в ворота киевлян.

Запрос "Идиот" (больше 100 тыс поисков)

Гендиректора всемирной поисковой системы Google Сундара Пичай пригласили на слушания в Конгресс США, так как поисковик при запросе "idiot" показывает фото американского президента Дональда Трампа.

"Если ввести в поиск слово идиот, он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?" – спросила  конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.

Гендиректор Google Сундара Пичай отверг обвинения в политической предвзятости и заявил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную. Когда пользователи вводят слово, поисковик сканирует миллионы страниц результатов, автоматически сортирует их по двум сотнями параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.

15% результатов поиска, которые выдает Google, мы раньше их не видели. Это работает очень масштабно. Мы вручную никак не влияем на поиск, – сказал генеральный директор компании Google Сундар Пичай.

Запрос "Епифаний" (больше 50 тыс поисков)

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу единой поместной украинской православной церкви. 

Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний. 

Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. 

Также, в этой теме люди искали: Томос что это (5 тысяч запросов), Обєднавчий собор (5 тысяч запросов).

Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению

Запрос "Лига чемпионов" (больше 50 тыс поисков)

Шахтер принимал Лион в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в следующий этап. Шахтер же, которому необходима была победа, отправился в Лигу Европы.

Запрос "Порошенко" (больше 10 тыс поисков)

16 декабря Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопрос более 36 украинских и зарубежных журналистов. Среди них были и вопросы, от конкретных ответов на которые Порошенко уклонился.

В начале своего выступления глава государства рассказал о телефонном разговоре с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви будут вручать 6 января, на украинский Сочельник.

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