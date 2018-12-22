Итоги 21 декабря: поступил транш МВФ, версия нападения на Гандзюк, Рада ушла в отпуск, видеоконференция ТКГ

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Новый транш МВФ
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (VDA) в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд), что увеличило международные резервы страны до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
Еще одна версия нападения на активистку
В СБУ проверяют версию, что на общественную активистку Екатерину Гандзюк могли совершить нападение из-за ее позиции по незаконной вырубке леса на Херсонщине.
Украина инициирует новый обмен пленными
Киев предлагает провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ и обсудить освобождение заложников и политзаключенных, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир. Но в Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле "всех на всех" из-за разной "классификации" удерживаемых лиц.
Продуктивная Рада
Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в пятницу, 21 декабря, закрыла пленарное заседание парламента. В соответствии с календарным планом, оно было последним в текущем году. К моменту закрытия заседания в сессионном зале присутствовали немногим более десяти народных депутатов.