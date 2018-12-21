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Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ

Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Киев предлагает провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ и обсудить освобождение заложников и политзаключенных

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) направила ОБСЕ письма с предложением о проведении видеоконференции гуманитарной подгруппы 27 декабря, на котором обсудить новые инициативы Киева по освобождению заложников и политзаключенных, о которых также проинформировала ОБСЕ.

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"Совещание с участием представителя Украины в ТКГ (Евгения Марчука – ред) и представителей гуманитарной подгруппы (экспертов СБУ и МинВОТ). Вышли с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных… Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир", - написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в пятницу.

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Она сообщила, что украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение: "мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратиста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях".

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И.Геращенко отметила, что Украина ради освобождения своих граждан готова к более широкому компромиссу и на практике это демонстрирует.

"Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине. Недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ. Этот человек уже давно мог быть дома ...., но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать их в обмен передать Украине 22 политзаключенных Кремля", - написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

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По ее словам, соответствующие письма с предложением видеоконференции гуманитарной группе 27 декабря уже направлены на ОБСЕ.

"Напомню, что в этот день состоится видеоконференция подгруппы по безопасности. Было бы замечательно - договориться и об освобождении и о режиме тишины. Представитель Украины в ТКГ Е.Марчук выразил готовность присоединиться к работе двух групп, чтобы вместе искать компромисс", - добавила И.Геращенко.

Ранее сообщалось, в Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле "всех на всех" из-за разной "классификации" удерживаемых лиц.

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Украина, Заложники, ОБСЕ, Ирина Геращенко, РФ, Политзаключенные.
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