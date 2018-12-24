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Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии и резолюция по Крыму

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Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии и резолюция по Крыму
08:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Порошенко подписал закон, согласно которому воинам УПА предоставляется статус ветеранов. В 13 областях Украины прошли местные выборы. В Индонезии мощное цунами убило более двухсот человек. Пожар на российской шахте обернулся трагедией. Такими были главные новости воскресенья, 23 декабря, в Украине и мире.

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Местные выборы прошли в 13 областях Украины

В 78 объединенных территориальных общинах по всей Украине прошли местные выборы. В состав 78 ОТГ вошли 345 местных советов: городских – 9, поселковых – 19 и сельских – 317.

В частности, такие выборы состоялись: в Волынской области - в 9 ОТГ; в Днепропетровской области - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ; в Киевской области - в 4 ОТГ; в Кировоградской области - в 4 ОТГ; во Львовской области - в 5 ОТГ; в Полтавской области - в 3 ОТГ; в Ривненской области - в 3 ОТГ; в Тернопольской области - в 5 ОТГ; в Хмельницкой области - в 3 ОТГ; в Черкасской области - в 27 ОТГ; в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

Смертоносное цунами в Индонезии

Поздно вечером 22 декабря по Зондскому проливу, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра, ударило мощное цунами. Волну мог вызвать подводный оползень вблизи вулкана Кракатау. 21 декабря вечером на нем произошло извержение, которое продолжалось 2 минуты 12 секунд. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 400 метров.

Так, цунами смыло с берега в океан сотни людей. Известно о 222 жертвах стихии, около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Большая вода также повредила линии электропередач, повалила деревья. Главная дорога в город Пандегланг разрушена, а это затрудняет оказание помощи населению.

 Отметим, что в результате инцидента погибло несколько участников популярной музыкального группы Seventeen из Южной Кореи. Они вечером 22 декабря выступали в курортном центре Танжунг Лезунг на берегу Зондского пролива. Музыкантов смыло в океан прямо во время выступления.

Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших

Добавим, что уже вечером 23 декабря появилась информация о том, что Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки возникли менее чем через 24 часа после смертоносного цунами.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. При этом комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на реализацию принятого решения. За принятие документа проголосовало 65 страны, против – 27, большинство стран – 70 –воздержалось.

Воины УПА получили статус ветеранов

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Так, в частности, в нем говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке.

В частности, речь идет о людях, которые воевали в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Трагедия на российской шахте

Спасатели обнаружили тела 9 человек в шахте в Соликамске, где в субботу в результате аварии и пожара работники оказались в ловушке.

"Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне – тела еще семи человек",– говорится в сообщении.

Сам пожар российским спасателям удалось ликвидировать аж в 7 утра 23 декабря.

Отметим, что утром 22 мая в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остались заблокированными под землей. Российские спасатели сутки не могли начать поиски и выйти на связь с этими людьми.

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Цунами, Местные выборы, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 23 декабря, Итоги 23 декабря.
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