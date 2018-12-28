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Итоги 27 декабря: оборона Азова, советы Супрун и очередное перемирие

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Итоги 27 декабря: оборона Азова, советы Супрун и очередное перемирие
08:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украина создала на побережье Азова группировку противодесантной обороны. На Донбассе согласовали перемирие. Американец Колин О'Беди стал первым, кто самостоятельно пересек Антарктиду. Такими были главные новости четверга, 27 декабря, в Украине и мире.

Усиление обороны Азова

В составе Объединенных сил создали группировку противодесантной обороны в связи со значительной угрозой вторжения вражеских сил со стороны акватории Азовского моря. На этом направлении также провели ряд мероприятий по совершенствованию системы обороны.

Командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на сегодня в военном смысле украинское побережье Азова надежно защищено.

Он добавил, что в составе Объединенных сил создали отдельное военную группировку и наладили взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.

Говоря о защищенности в частности Мариуполя, он заверил, что в районе этого города создали мощную линию обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".

Первый человек, который самостоятельно пересек Антарктиду

Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым человеком в истории, которому самостоятельно удалось пересечь Антарктиду. Он планировал завершить путешествие длиной в почти 1500 километров в январе 2019 года. Однако справился быстрее.

 

Колин О'Бреди во время путешествия

"Я сделал это! То, что было "невозможным". Деревянный столб за моей спиной на фото обозначает край шельфового ледника Росса – рубеж, где кончается земля и начинается океанический лед. И хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, они, если быть честным, были также одними из лучших", – написал О'Бреди в своем Instagram.

На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мир тем, что в состоянии усталости и истощения непрерывно шел на протяжении 32 часов, преодолев за это время почти 130 километров.

Супрун рассказала, как сделать полезным новогодний стол

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала традиционное праздничное меню украинцев и посоветовала сделать блюда проще и здоровее.

Она призвала отказаться от майонеза и предложила добавить в оливье скумбрию, а на гарнир приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо картофельного пюре.

На Донбассе согласовали перемирие

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Украина готова соблюдать перемирие, согласованное с 29 декабря.

Данную информацию подтвердили также в "ДНР" и "ЛНР".

Украина расширила эмбарго на российские товары

Кабмин расширил перечень товаров из России, которые запрещены для импорта.

Список российских товаров дополнили четырьмя позициями. Изменения вступят в силу через десять дней после опубликования соответствующего постановления.

ЦИК объявила о начале избирательной кампании-2019

Центральная избирательная комиссия объявила, что с 31 декабря 2018 года начинается избирательный процесс очередных выборов президента Украины.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Документы от кандидатов принимаются с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно.

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Антарктида, Ульяна Супрун, Итоги 27 декабря, Главные новости 27 декабря, Оборона Азова.
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