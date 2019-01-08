Новости Украины: Дом Скрипалей в британском городе Солсбери будет разобран.

После того, как британские власти выкупили дом Скрипаля в Солсбери, было принято решение снести дом экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующие письма-оповещения власти Солсбери уже отправили соседям экс-шпиона. Также известно, что демонтажные работы будут длится около четырех месяцев.

Отмечается, что первый месяц работ будет потрачено на герметизацию дома. После чего в планах снять крышу со здания и гаража. Работники местного департамента здравоохранения уверили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также заявили, что все работы будут выполнены соответственно высокому уровню безопасности.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.

В апреле экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находился в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. В скорости он пришел в сознание.

Позже, в британском Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье.

Отметим, что в Британии по состоянию на 5 ноября 2018 года снова открылся ресторан, в котором произошло отравление.