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Дело Скрипаля: дом бывшего шпиона ГРУ будут сносить

Дело Скрипаля: дом бывшего шпиона ГРУ будут сносить
15:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Дом Скрипалей в британском городе Солсбери будет разобран.

После того, как британские власти выкупили дом Скрипаля в Солсбери, было принято решение снести дом экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующие письма-оповещения власти Солсбери уже отправили соседям экс-шпиона. Также известно, что демонтажные работы будут длится около четырех месяцев.

Отмечается, что первый месяц работ будет потрачено на герметизацию дома. После чего в планах снять крышу со здания и гаража. Работники местного департамента здравоохранения уверили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также заявили, что все работы будут выполнены соответственно высокому уровню безопасности.

Отравление Скрипалей: след ведет к Путину, установлены все причастные

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.

В апреле экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находился в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. В скорости он пришел в сознание.

Позже, в британском Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье.

Отметим, что в Британии по состоянию на 5  ноября 2018 года снова открылся ресторан, в котором произошло отравление.

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Все по теме:

РФ, Дом, Гру, Сергей Скрипаль, Экс-шпион, Юлия Скрипаль, Снос дома, Скрипали.
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