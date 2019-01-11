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Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом

Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
12:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости Украины: У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата.

Православная церковь Украины может стать патриархатом. Однако до того, как обращаться в Константинополь, в Украинской церкви должен состояться важный процесс. Об этом в интервью "ВВС Украина" заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США.

Экзарх Константинополя отмечает процессы глубокого объединения внутри ПЦУ.

"Не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет. У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы получить статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня находятся в Украине",– отметил Даниил Памфильский.

По его словам, когда этот процесс завершится, Православная церковь Украины сможет обратиться к Константинополю с просьбой рассмотреть изменение статуса церкви.

Порошенко: Томос вернулся в Украину

"Это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", – добавил архиепископ.

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Церковь, Константинополь, Патриархат, Томос, ПЦУ.
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