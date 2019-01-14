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Итоги 13 января: Томос в Виннице, масштабный пожар и нападение на мэра Гданска

Итоги 13 января: Томос в Виннице, масштабный пожар и нападение на мэра Гданска
08:27 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Возле города Калуш вспыхнул масштабный пожар на химзаводе. В Польше напали на мэра Гданьска. Порошенко привез Томос в Винницу. В Австрии из-за лавины погибли трое лыжников. Такими были главные новости 13 января в Украине.

Пожар на химзаводе в Калуше

Поздно вечером 12 января вблизи города Калуш Ивано-Франковской области вспыхнул крупный пожар на химическом заводе "Карпатнефтехим". Инцидент произошел в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. В трубопроводе занялся пирогаз.

Пламя было настолько мощным, что его было видно в окрестных селах. Более часа огонь нельзя было тушить. Впоследствии пожарные взялись за охлаждение соседних зданий, чтобы пламя не перекинулось еще и туда. Ликвидировать пожар удалось через 12 часов, уже 13 января. К счастью, люди не пострадали.

Сами же выбросы не ядовиты, успокоили местные власти, ведь этот газ при горении превращается в сажу. Однако некоторые горожане словам чиновников не слишком доверяют.

Пожар на химзаводе в Калуше: названы результаты проб воздуха

"Примерно пять лет объект не эксплуатировался, находился в стадии заморозки, капитальных ремонтов, технических обслуживаний. Вероятно, что за это время прошла коррозия и деформация металлических конструкций. Источником зажигания могла послужить искра",– рассказал о возможных причинах возгорания исполняющий обязанности начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

В Польше напали на мэра Гданьска: ранили ножом

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича.

Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом. Мэра с ранениями госпитализировали в больницу.

По словам врача, у Адамовича колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости. Операция длилась пять часов, врачи использовали 41 единицу донорской крови.

Порошенко привез Томос в Винницу

Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Также в город привезли сам Томос.

Во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального глава государства заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери храма Божьего, определять кто канонический, а кто неканонический. "И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.

По его словам, двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами. При этом он подчеркнул, что Украина с созданием новой независимой церкви "снимает ярмо" Московской церкви и империи.

В Австрии из-за лавины погибли трое лыжников

Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен. Они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Спасатели обнаружили тела трех немцев 32, 36 и 57 лет. В розыске находится еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Выборы президента Украины: появился еще один кандидат

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты. "Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Смешко заявил, что не имел "никаких контактов с олигархами и не будет сотрудничать", а деньги на предвыборную кампанию планирует привлечь от "малого и среднего бизнеса".

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Петр Порошенко, Томос, Итоги дня, Главные новости дня, Мэр Гданьска, Главные новости 13 января.
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