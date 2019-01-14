Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед

Новости Украины: Погода в Украине в ближайшие дни, будет достаточно теплой, в большинстве регионов вместо морозов температура воздуха будет плюсовой, ожидаются небольшие осадки.

В среду, 14 января, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра, гололедица, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в высокогорье Карпат 25-30 м / с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

На территорию Украины устремится теплый и влажный воздух. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег, на западе и юге с дождем, ночью в Карпатах и Закарпатье значительные осадки. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом днем в западной части на западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица; порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 14 января в горах Закарпатской области и Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 14 января:

Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем +1...-3

– снег, ночью -1...-3, днем +1...-3 Львов – дождь, ночью -1...-3, днем +1...-3

– дождь, ночью -1...-3, днем +1...-3 Ивано-Франковск – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Тернополь – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Черновцы – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

– снег, ночью -3...-5, днем 0...+2 Хмельницкий – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Луцк – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Ровно – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Житомир – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2 Винница – снег, ночью -5...-7, днем 0...-+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...-+2 Одесса – снег и дождь, ночью -3...-5, днем +3...+5

– снег и дождь, ночью -3...-5, днем +3...+5 Николаев – снег с дождем, ночью -2..-4, днем +3...+5

– снег с дождем, ночью -2..-4, днем +3...+5 Херсон – снег с дождем, ночью -2..-4, днем +3...+5

– снег с дождем, ночью -2..-4, днем +3...+5 Симферополь – дождь, ночью -2...-4, днем +4...+6

– дождь, ночью -2...-4, днем +4...+6 Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...+2 Черкассы – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2

– снег, ночью -5...-7, днем 0...+2 Чернигов – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

– снег, ночью -3...-5, днем 0...+2 Сумы – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...+2 Полтава – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

– снег, ночью -3...-5, днем 0...+2 Днепр – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...+2 Запорожье – снег и дождь, ночью -3...-5, днем +3...+5

– снег и дождь, ночью -3...-5, днем +3...+5 Донецк – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Луганск – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Харьков – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...-2 Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

15 января в Украине, днём в западной части и восточных областях небольшой снег, на востоке страны с дождём, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза; днём 1-6° мороза, в южной части и восточных областях от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах в течение суток 8-13° мороза).

В Киеве 15 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

16 января сохранится облачная погода. Ночью в большинстве областей, днем в западной части и восточных областях небольшой снег, на юге и юго-востоке с дождем. В западных областях слабые осадки, на юго-востоке умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с, ночью 15 января местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 5-10 ° мороза; днем 1-6 ° мороза, в южной части, 15 января в восточных, 16 января в западных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла (в Карпатах ночью и днем 8-13 ° мороза).

Прогноз погоды на 16 января, Фото: meteo.gov.ua

В то же время 17-18 января синоптики осадков не прогнозируют. Лишь 17 января в северных и местами западных областях, 18 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается небольшой снег, днем с дождем.

Температура ночью 17 января в западных и южных областях 0-6 ° мороза, на остальной территории 3-9 °, местами до 12 ° мороза, днем 17 января и в течение суток 18 января от 3 ° мороза до 3 ° тепла (ночью на востоке 1 -7 ° мороза). В столице ожидается небольшой снег, лишь днем 17 января без существенных осадков.

Прогноз погоды на 17 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.