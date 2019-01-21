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Итоги 20 января: День памяти "киборгов", эсминец в Черном море и новые кандидаты в президенты

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Итоги 20 января: День памяти &quot;киборгов&quot;, эсминец в Черном море и новые кандидаты в президенты
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине отметили День памяти погибших "киборгов". В Греции тысячи людей протестуют против соглашения с Македонией. Илья Кива, Дмитрий Гнап и Александр Вилкул – новые кандидаты в президенты. Американский эсминец вошел в Черное море. Такими были главные новости 20 января в Украине и мире.

Новые кандидаты в президенты Украины

Социалистическая партия Украины выдвинула своего главу Илью Киву кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Такое решение СПУ приняла на съезде в Киеве.

Он добавил, что участие в выборах президента является первым этапом, который СПУ ставит перед собой. Вторым этапом политик назвал выборы в Верховную Раду, а третьим – возвращение к Социалистическому интернационалу и восстановление позиций в Европейской социалистической партии.

Позже политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Такое решение члены политсилы приняли на 10-м всеукраинском съезде партии в Киеве.

Впоследствии в Запорожье участники форума "За мир и развитие" выдвинули народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил на президентских выборах.

Выступающие на форуме поддержали позицию А. Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, который обладает необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.

Протесты в Греции

Десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Известно, что гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста. Более того, местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.

Позже греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Кроме того, в Афинах в столкновениях с митингующими пострадали 10 полицейских.

Известно, что группы радикально настроенных демонстрантов бросали камни, краску и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Кроме того, один мужчина, одетый в греческий флаг, напал на полицию с большой палкой, в то время как другие размахивали большими флагами на деревянных древках и наносили удары по офицерам.

По официальным данным полиции, в акции протеста принимают участие не более 60 тысяч человек. Это меньше, чем принимало участие в аналогичном митинге в феврале прошлого года, до подписания соглашения, и намного ниже "более 600 тысяч", которых ожидали организаторы протеста.

Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря поздно вечером 19 января.

В сообщении командования морских сил США в Европе и Африке отмечается, что корабль прибыл с целью проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров.

Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении. Первый кадр: перемещение этого эсминца. Второй кадр: перемещения эсминца ВМС США в Черное море.

Президенты США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели вторые за неделю телефонные переговоры, во время которых договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГИЛ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. 

Два лидера согласились продолжить поиск согласованного решения для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии, — говорится в заявлении. — Они также обсудили взаимную заинтересованность в расширении торговых отношений между США и Турцией".

"Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагической гибелью американцев в сирийском Манбидж на этой неделе. Президент Трамп подчеркнул важность полного уничтожения террористов, оставшихся в Сирии", — сообщила пресс-служба администрации США.

День памяти погибших "киборгов"

В воскресенье, 20 января, в Украине отметили День памяти погибших "киборгов". В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.

Кроме того, в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по почтению погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

Более того, на территории уличной экспозиции Музея АТО в Днепре тоже почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Мероприятие состоялось возле установки, которая имитирует руины уничтоженного аэропорта.

В память о защитниках участники мероприятия под звуки военного оркестра зажгли 242 синие и желтые свечи. К слову, именно столько дней длились бои за ДАП. Кроме того, организаторы объявили минуту молчания.

Филарет указал на неправильное название новой церкви

Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви и это необходимо исправить.

По его словам, такая ситуация возникла из-за неправильного перевода.

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно − Украинская православная церковь", − подчеркнул патриарх.

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Американский эсминец, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 20 января, Итоги 21 января.
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