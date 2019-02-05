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Итоги 4 февраля: рекорд в ЦИК, удар по врагу на Донбассе и ситуация в Венесуэле

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Итоги 4 февраля: рекорд в ЦИК, удар по врагу на Донбассе и ситуация в Венесуэле
08:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украинские военные нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе. В ЦИК подало заявления рекордное количество желающих стать Президентом Украины. Смертельный пожар в центре Москвы.Такими были главные новости понедельника, 4 февраля, в Украине и мире.

Рекордное количество кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Всего в ЦИК принесли документы 90 человек.

ЦИК начала принимать документы в первый день предвыборной кампании – 31 декабря и прекратила их прием вечером 3 февраля.

За месяц документы для регистрации кандидатами в президенты подали 90 человек. Больше всего из них, а именно 18 человек, пришли в ЦИК в последний день.

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По состоянию на 4 февраля Центризбирком зарегистрировал уже 30 кандидатов, а отказал – 24, рассмотрения документов ожидают еще 36 человек.

Такое количество желающих крупнейшее за всю историю проведения президентских выборов в Украине. Так, к примеру, в 2014 году документы для участия в избирательных гонках подали 45 человек, а зарегистрированных было – 23.

Смертельный пожар в Москве

В центре Москвы в ночь с 3 на 4 февраля произошел крупный пожар в жилом доме.

Возгорание произошло на Никитском бульваре в здании, которое называют "звездный дом". По информации российских СМИ, именно в этом доме некоторые квартиры принадлежат актрисе Ингеборзе Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову и певице Любови Казарновской. Пожар возник в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета.

Кроме того, здание является объектом культурного наследия, его возвели в 1912 году. В доме более 100 жилых квартир, стоимость четырехкомнатной квартиры превышает здесь 90 миллионов рублей.

Сначала российские СМИ сообщали о 4 погибших, однако сейчас их количество возросло – жертвами огня стали 8 человек.

Пожарным препятствовало то, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры перепланировали.

В российском ведомстве отмечают, что удалось спасти 42 жителей, всего же в доме более 100 квартир.

Пожар в "звездном доме" в России: смотрите видео

Сокрушительный удар ВСУ по врагу

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.

Операцию украинские защитники назвали "Возмездием" за действия пророссийских боевиков на Донбассе.

В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.

Сокрушительный удар по вражеским позициям: видео 

После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.

Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.

"В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине",– рассказал Мысягин.

Ситуация на фронте: погиб один боец ООС, боевики понесли значительные потери

Операция уничтожения заняла около 10 минут. Вследствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.

Порошенко продлил земельный мораторий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель. Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В Альпах от лавин погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами схода лавин в выходные на горнолыжных курортах в Альпах, сообщают в понедельник европейские СМИ. Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Десятки стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Соединенные Штаты приветствовали официальное признание другими странами Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призвали других международных игроков присоединиться к этой позиции. На этом отметил в понедельник в официальном заявлении государственный секретарь США Майк Помпео.

Киев озвучил позицию по Венесуэле

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - подчеркнул Помпео.

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Донбасс, ЦИК, ВСУ, Итоги дня, Главные новости, Новости 4 февраля, Итоги 4 февраля.
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