Итоги 4 февраля: рекорд в ЦИК, удар по врагу на Донбассе и ситуация в Венесуэле

Новости Украины: Украинские военные нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе. В ЦИК подало заявления рекордное количество желающих стать Президентом Украины. Смертельный пожар в центре Москвы.Такими были главные новости понедельника, 4 февраля, в Украине и мире.

Рекордное количество кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Всего в ЦИК принесли документы 90 человек.

ЦИК начала принимать документы в первый день предвыборной кампании – 31 декабря и прекратила их прием вечером 3 февраля.

За месяц документы для регистрации кандидатами в президенты подали 90 человек. Больше всего из них, а именно 18 человек, пришли в ЦИК в последний день.

По состоянию на 4 февраля Центризбирком зарегистрировал уже 30 кандидатов, а отказал – 24, рассмотрения документов ожидают еще 36 человек.

Такое количество желающих крупнейшее за всю историю проведения президентских выборов в Украине. Так, к примеру, в 2014 году документы для участия в избирательных гонках подали 45 человек, а зарегистрированных было – 23.

Смертельный пожар в Москве

В центре Москвы в ночь с 3 на 4 февраля произошел крупный пожар в жилом доме.

Возгорание произошло на Никитском бульваре в здании, которое называют "звездный дом". По информации российских СМИ, именно в этом доме некоторые квартиры принадлежат актрисе Ингеборзе Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову и певице Любови Казарновской. Пожар возник в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета.

Кроме того, здание является объектом культурного наследия, его возвели в 1912 году. В доме более 100 жилых квартир, стоимость четырехкомнатной квартиры превышает здесь 90 миллионов рублей.

Сначала российские СМИ сообщали о 4 погибших, однако сейчас их количество возросло – жертвами огня стали 8 человек.

Пожарным препятствовало то, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры перепланировали.

В российском ведомстве отмечают, что удалось спасти 42 жителей, всего же в доме более 100 квартир.

Пожар в "звездном доме" в России: смотрите видео

Сокрушительный удар ВСУ по врагу

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.

Операцию украинские защитники назвали "Возмездием" за действия пророссийских боевиков на Донбассе.

В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.

Сокрушительный удар по вражеским позициям: видео

После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.

Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.

"В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине",– рассказал Мысягин.

Операция уничтожения заняла около 10 минут. Вследствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.

Порошенко продлил земельный мораторий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель. Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В Альпах от лавин погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами схода лавин в выходные на горнолыжных курортах в Альпах, сообщают в понедельник европейские СМИ. Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Десятки стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Соединенные Штаты приветствовали официальное признание другими странами Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призвали других международных игроков присоединиться к этой позиции. На этом отметил в понедельник в официальном заявлении государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - подчеркнул Помпео.