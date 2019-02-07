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Итоги 6 февраля: слова Януковича, "живые деньги" вместо субсидий, Северная Македония в НАТО

Итоги 6 февраля: слова Януковича, &quot;живые деньги&quot; вместо субсидий, Северная Македония в НАТО
07:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Беглый экс-президент Виктор Янукович пообщался с журналистами после приговора суда. Правительство будет выдавать субсидии "живыми деньгами". Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО.

Виктор Янукович жив-здоров

Вчера, 6 февраля, бывший президент Украины Виктор Янукович дал первую пресс-конференцию после приговора Оболонского суда Киева в виде 13 лет лишения свободы. Прежде всего, экс-президент Виктор Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда города Киева в отношении него не имеет «абсолютно ничего общего с законом»

Также он вспомнил события 2014 года, когда, по его словам, страны Европейского Союза обманули его, "кинув, как лоха".

Янукович также рассказал, что свободно передвигается по территории России.

"Я могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал он.

На пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.

Тезис о свободном перемещении подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, заявив. что Интерпол перестал разыскивать беглого президента.

 "Живые деньги" вместо субсидий уже в феврале

Президент Украины Петр Порошенко заявил о запуске программы монетизации субсидий для населения страны.

Такое решение является одним из элементов по установлению энергетической независимости страны, а также существенно уменьшит "поле для коррупции" в данной сфере.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент 3 млн 742 тыс. домохозяйств, которые претендуют на получение монетизированной субсидии.

В Минсоцполитики также объяснили процесс получения выплат от правительства в рамках программы монетизации субсидий.  

Историческое событие для Северной Македонии и НАТО

6 февраля в Брюсселе подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

От имени альянса документ подписали 29 постоянных представителей стран НАТО, от Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров. Теперь парламенты всех стран-членов НАТО должны ратифицировать этот протокол. На саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию. 

Подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО свидетельствует, что двери Альянса открыты для новых членов. Следующей страной-членом НАТО может стать  Грузия. В Альянсе очень довольны тем, что Грузия привержена реформам, в частности, укреплению безопасности и оборонных институтов, реформе судебной системы.

По итогам исторического события, в Европейском Союзе заявили о намерении летом начать переговоры о вступлении с будущей Республикой Северная Македония.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Республику Северная Македония с подписанием протокола о вступлении в НАТО и заявил, что пример Скопье вдохновляет Украины также стремиться к членству в Альянсе.

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Все по теме:

Виктор Янукович, Украина, НАТО, Субсидии, Монетизация субсидий, Северная Македония.
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